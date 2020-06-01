Санкт-Петербург 2 июня ждет теплая и ясная погода

Во вторник, 2 июня, жителей и гостей Северной столицы ждет теплая летняя погода, синоптики прогнозируют небольшую облачность и отсутствие осадков.

Специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» отмечают, что ветер в течение дня не изменит свое направление, останется северо-восточным и восточным. Ночью он немного стихнет, скорость опустится до 2-9 метров в секунду, днем порывы станут сильнее — до 4-9 метров в секунду.

Воздух за окном ночью охладится до +5…+7 градусов, местами даже до +2 градусов. Днем, к счастью, тепло снова вернется, температура поднимется до +16…+18 градусов. Атмосферное давление в норме, в течение дня будет слабо понижаться, пишут метеорологи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какая погода, по данным Гидрометцентра, ждет россиян в первый месяц лета.