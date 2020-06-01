Гидрометцентр рассказал о погоде в России в июне

Температура будет держаться около нормы. Фото: pixabay

Температура будет держаться около нормы. Фото: pixabay

В начале июня жителей европейской территории России ждет «настоящая арктическая свежесть».

Научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозом, согласно которому в большинстве регионов России в июне температура будет держаться около нормы, сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, настоящая жара в этом месяце ожидается на западе Сибири, севере Красноярского края и на Чукотке.

Среднемесячная температура на европейской части страны будет около нормы, но к западу от столицы может быть чуть прохладнее. Речь идет о Смоленской, Брянской и Тверской областях.

Синоптик также допустил, что в июне температура будет скакать на 5-6 градусов выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россию ожидает экстремально жаркое лето.