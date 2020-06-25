С 25 июня закрывается проезд по участку Шуваловского проспекта

В четверг, 25 июня, на нескольких улицах Петербурга вводят ограничения дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Так, с 25 июня по 14 октября на участке Шуваловского проспекта между улицами Оптиков и Мебельной будут прокладывать газопровод, что затруднит движение транспорта.

Движение будет ограничено и на набережной реки Смоленки до 23 июля. Речь идет об участке от проспекта КИМа до Уральской улицы. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

На том же участке с 10 по 13 июля перекроют движение на направлении от проспекта КИМа к Уральской улице.

С 10 по 11 июля транспорт не сможет проехать по переулку Декабристов и Сазоновской улицы у Уральской улицы. А с 12 по 13 июля будет закрыт поезд по Смоленскому мосту из-за работ ООО «СК «Орион плюс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ограничат движение на Ильюшина и набережной Карповки.