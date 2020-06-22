В Петербурге ограничат движение на Ильюшина и набережной Карповки

С 23-25 июня на трех улицах Петербурга ограничат движение транспорта. Работы запланированы на улицах Ильюшина и Коммуны и на набережной реки Карповки.

Из-за ремонта дорожного покрытия с 23 июня по 6 августа ограничивается движение транспорта по улицу Ильюшин и боковому проезду Ильюшина от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, с 11 по 12 июля будет перекрыто направление движения транспорта от Авиаконструкторов к Планерно. С 13 по 14 июля — от Планерной к Авиаконструкторов. Подрядчиком выступает ООО «СК «Орион плюс».

С 24 по 29 июля ограничивается движение по улице Коммуны от Ириновского проспекта до Отечественной улице. АО «ХОСК-2» предстоит проложить теплосети на участке.

Движение на набережной реки Карповки от улицы Литераторов до Каменноостровского проспекта будет ограничено с 25 по 29 июня. Причиной этого стала установка строительных лесов и пешеходной галереи у дома 17 литера БА. С 26 по 30 сентября движение ограничат для демонтажа конструкций. Работы производит ООО «Ризалит».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за ремонтных работ в тоннеле дамбы ограничат движение транспорта.