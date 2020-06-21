В тоннеле дамбы ограничат движение из-за ремонта, водителей просят быть внимательными

В автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 на несколько дней ограничат движение авто в районе дамбы. Ограничения обещают снять после 25 июня.

Сначала, с 22 по 23 июня ограничение движения авто по полосам введут на внешнем кольце (отсек Финской стороны). Затем, с 24 по 25 июня такие же ограничения введут в транспортном отсеке Невской стороны, на внутреннем кольце.

Как сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений, в тоннеле дамбы запланированы ремонтно-восстановительные работы.

Водителей призывают следить за сообщениями на информационных табло, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что этим летом в Санкт-Петербурге закроют около 40 автобусных маршрутов. Среди последних закроют №№ 32, 64А, 103.