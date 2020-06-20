Около 40 автобусных маршрутов закроют в Петербурге этим летом

Около 40 автобусных маршрутов закроют в Петербурге этим летом
В основном это коммерческие маршруты. Фото: Baltphoto

Примерно 40 автобусных маршрутов сократят в Петербурге этим летом.

В большинстве это коммерческие маршруты и несколько «социальных». Среди последних закроют №№ 32, 64А, 103, сообщает «КП-Петербург». В Комитете по транспорту прокомментировали эту ситуация и заявили, что у этих «социальных» маршрутов незначительный пассажиропоток и их дублирует другой городской транспорт, поэтому петербуржцы не пострадают от их закрытия, считают чиновники. Что касается коммерческих автобусов, то как объяснили в Комитете, эти маршруты уже фактически не работают, потому что перевозчики прекратили их обслуживание. Однако переговоры с перевозчиками все еще продолжаются.

Закрытие коммерческих автобусов происходит в рамках скандальной транспортной реформы. На фоне ситуации с коронавирусом ее реализацию решили перенесли на ноябрь 2021 года, однако автобусную сеть частично пересмотрят летом 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что отложенная на осень 2021 года транспортная реформа Петербурга может состояться еще позже — ее может затормозить «наследство» экс-главы комитета по транспорту Александра Головина, которое досталось новому председателю Кириллу Полякову.

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