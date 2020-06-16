В Петербурге транспортная реформа Кирилла Полякова затянется из-за «наследства» Головина

Глава КРТИ Кирилл Поляков будет наблюдать за судебными разбирательствами своих подведомственных учреждений. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Глава КРТИ Кирилл Поляков будет наблюдать за судебными разбирательствами своих подведомственных учреждений. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Отложенная на осень 2021 года транспортная реформа Петербурга может состояться еще позже — ее может затормозить «наследство» экс-главы комитета по транспорту Александра Головина, которое досталось новому председателю Кириллу Полякову.

Как сообщает «Мойка78», после того, как Кирилл Поляков возглавил комитет по транспорту, он рассказал журналистам, что реформу можно запустить хоть сейчас, но появятся проблемы из-за недоделанной информационной базы.

Эту базу с 2018 года по заказу комитете по информатизации вела московская компания НТЦ «Измеритель». На финальном этапе в конце 2019 года заказчик разорвал договор из-за проблем в работе системы и ее не завершенных фрагментов.

Уже в январе этого года НТЦ «Измеритель» через арбитражный суд потребовал у комитета выплатить ему больше 300 млн рублей, обещанных по договору. Очередное заседание по этому иску состоится в августе. Одновременно с этим компания подала иски к комитету по информатизации и к Санкт-Петербургскому УФАС.

Издание отмечает, что в конце прошлого года, когда комитет в одностороннем порядке расторгал договор с компанией, подведомственный ведомству «Информационно-аналитический центр» получил от комитета заказ на 26 млн рублей. За эти деньги центр должен был модернизировать систему «Региональный центр управления транспортом» до февраля 2020 года.

Кроме того, комитет заплатил 483 тыс. рублей за аттестацию информационной системы «Единое городское парковочное пространство», которую должна была выполнить частная компания «Гарант-Зауралье».

Между тем, уже в среду, 17 июня, Поляков будет наблюдать за судебными разбирательствами своих подведомственных учреждений — арбитражный суд будет слушать дело по иску «Пассажиравтотранса» к «Организатору перевозок».

Как известно, оба учреждения имеют непосредственное отношение к транспортной реформе — система делалась для «Организатора перевозок», а «Пассажиравтотранс» пользуется продукцией НТЦ «Измеритель».

Что касается сути претензий, то тут все просто: три года назал «Пассажиравтотранс» передал «Организатору перевозок» данные с валидаторов об оплате проездов в общественном транспорте. По идее «Организатор перевозок» должен собирать эти данные у всех перевозчиков, а после переводить им деньги по факту выполненных поездок.

В «Пассажиравтотрансе» заявляют, что учреждение не доплатило им 558 тыс. рублей, а «Организатор» в суде сообщил, что ему передали недостоверные данные.

Первый иск «Пассажиравтотранса» был отклонен, и компания подала повторный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортную реформу в Петербурге могут перенести на осень 2021 года.