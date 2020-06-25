На Ленинском обокрали комнату женщины, преступником оказался ее сын

На Ленинском обокрали комнату женщины, преступником оказался ее сын
Дело о краже рассмотрят в суде. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Уголовное дело о краже имущества направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Петербурга.

Местного жителя обвиняют по статье о краже, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенной с незаконным проникновением в жилище.

Все произошло в апреле этого года. Следователи считают, что фигурант дела, находясь по месту жительства в квартире на Ленинском проспекте, проник в комнату матери. Стоит отметить, что ему было запрещено туда заходить. Из комнаты он забрал 80 тысяч рублей, а через несколько дней прихватил и золотую цепочку за 10 тысяч рублей.

Похитив наличку и украшение, мужчина поспешил скрыться с места происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Стачек задержан рецидивист, подозреваемый в воровстве денег с банковской карты пенсионерки.

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