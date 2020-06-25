Работниц магазинов в Мурино и Петербурге задержали за кражи

В двух магазинах обчистили кассы. Фото: unsplash.com

В двух магазинах обчистили кассы. Фото: unsplash.com

В Петербурге и Ленинградской области задержаны две работницы магазинов, подозреваемые в кражах. Правоохранители полагают, что они забрали деньги из касс.

Вечером 22 июня работники гипермаркета на Привокзальной улице в Мурино воспользовались тревожной кнопкой. Администрация магазина сообщила, что кассирша 17 и 19 июня украла из кассы небольшие суммы денег.

«Наряд вневедомственной охраны задержал подозреваемую в краже гражданку, а затем передал ее сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств», — сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Аналогичный случай произошел 23 июня в Приморском районе Петербурге. Кнопка тревожной сигнализации сработала в строительном гипермаркете на Парашютной улице. На месте происшествия задержали кассира-консультанта. По заявлению коллег, она украла 18 тыс. рублей.

Вычислить женщину удалось с помощью камер наблюдения. Подозреваемая доставлена в полицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петербурга задержали за кражу денег и украшений матери.