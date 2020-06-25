Дети медиков, работающих с коронавирусом, поедут в лагеря в июле

Загородные стационарные лагеря смогут принять детей в июле. Соответствующее постановление 25 июня подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

К приему детей лагеря Петербурга начнут готовиться с 29 июня, Ленинградской области — с начала июля, пояснили в пресс-службе Смольного.

Первыми поехать в лагеря смогут дети-льготники в возрасте от 7 до 15 лет. В этом году перечень льготных категорий дополнили дети медицинских работников, которые работают с коронавирусом нового типа.

К льготникам также относятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, а также те, кто состоит на учете в органах внутренних дел.

Провести две недели в санаторно-курортных организациях также смогут дети-инвалиды в возрасте от 7 до 17 лет и их сопровождающие. Для них открыт доступ в лагеря с медицинской лицензией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стационарные и палаточные лагеря в Ленинградской области начнут работу со 2 июля.