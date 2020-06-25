Детские лагеря в Ленобласти начнут работу 2 июля

На летнюю оздоровительную кампанию в этом году из областного и муниципальных бюджетов направили около 886 млн рублей, что превышает на 121 млн рублей прошлогоднюю сумму. Фото: lenobl.ru

На летнюю оздоровительную кампанию в этом году из областного и муниципальных бюджетов направили около 886 млн рублей, что превышает на 121 млн рублей прошлогоднюю сумму. Фото: lenobl.ru

В Ленинградской области со 2 июля стартует летняя детская оздоровительная кампания, в рамках которой свои двери откроют стационарные и палаточные лагеря.

Также начнут работу круглосуточные детские лагеря при образовательных учреждениях, губернаторские отряды и трудовые бригады, сообщают в пресс-службе регионального правительства. Палаточные лагеря смогут принимать смены только при условии расположения в ведении стационарных. Кроме того, строго регулируется проживание детей: для обеспечения эпидемиологической безопасности в одном лагере могут находиться ребята только из одного субъекта.

В общей сложности, на территории Ленобласти расположено 610 детских и оздоровительных лагерей. Еще 15 июня начались смены для детей-сирот и детей, чьи родители работают в медицинской сфере. Ребят заселяли с учетом всех санитарных требований.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дети в Ленобласти ко дню Победы украсили улицы своими рисунками.