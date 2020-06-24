В Ленобласти на улицах появились детские рисунки, посвященные 75-летию Победы

Свои рисунки дети сопровождали надписями «Пусть всегда будет солнце», «Россия» и другими. Фото: lenobl.ru

Свои рисунки дети сопровождали надписями «Пусть всегда будет солнце», «Россия» и другими. Фото: lenobl.ru

Юные жители Ленинградской области приняли участие в праздничной акции «Я рисую мелом» и посвятили свое творчество 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Маленькие ленинградцы из Бокситогорска, Волхова, Приозерска, Сланцев, а также деревни Горбунки в Ломоносовском районе Ленобласти нарисовали прямо на улицах городов множество картинок и важнейшем событии для истории, как российской, так и 47 региона.

В акции могли принять участие не только дети — к уличному творчеству присоединились и волонтеры, и родители. Свои работы участники размещали в социальных сетях с хештегами #ярисуюмелом и #24июня. В основном, малыши создавали изображения, посвященные литературным произведениям и кино о военных временах и мирной жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский парад Победы завершила колонна байкеров, проехавших по Невскому проспекту.