Максим Виторган любит Нино за целлюлит и аппетит

Актер рассказал, чем его цепляет его новая возлюбленная. Оказывается, у них много общего.

Об этом стало известно 16 марта. Обо всем актер Максим Виторган поведал в своем Instagram-аккаунте. Он выложил очередной снимок и написал, почему любит Нино Нинидзе. Артист заявил, что Зина «прожорливая» и что он ценит в ней ум, красоту, целлюлит и аппетит. Виторган отметил, что Нино собралась есть фаст-фуд, а вот сам он обычно держится подальше от такой еды.

К слову, фанаты заметили, что Нино пародировала телеведущую Собчак, которая часто критикует полных людей.

Поклонники в восторге от взаимоотношений пары и требуют подробностей с каждым днем все больше. Большая часть из них рады тому, что Виторган после громкого развода обрел тихое счастье и стал делать из него шоу – в отличие от Ксении Собчак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актер Максим Виторган лечится от пневмонии. Помощница актера Альбина не подтвердила информацию о его болезни. Другие подробности его возможной болезни пока неизвестны.