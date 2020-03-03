Актер Максим Виторган лечится от пневмонии

Российский актер и бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган обратился за медицинской помощью к специалистам с симптомами пневмонии.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник, Виторган пожаловался медицинским сотрудникам на повышенную температуру тела, одышку и другие симптомы пневмонии. При этом отмечается, что от госпитализации артист отказался.

Помощница актера Альбина не подтвердила информацию о его болезни. Другие подробности его возможной болезни пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики считают, что кандидата в президенты Абхазии могли отравить. Медицинские сотрудники назвали диагноз кандидата в президенты Абхазии от оппозиции Аслана Бжания, который был госпитализирован в краснодарскую больницу.