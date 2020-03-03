Медики считают, что кандидата в президенты Абхазии могли отравить

Медицинские сотрудники назвали диагноз кандидата в президенты Абхазии от оппозиции Аслана Бжания, который был госпитализирован в краснодарскую больницу.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в медицинских кругах региона, врачи диагностировали у лидера абхазской оппозиции «отравление неизвестным веществом». По данным источника, пока неизвестно, сможет ли он поправиться.

Бжания был госпитализирован 2 марта в Сочи. В больнице его пришлось ввести в медикаментозную кому, а после перевезли в краснодарскую клинику. на следующее утро его вывели из комы, а его состояние немного улучшилось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Абхазии Рауль Хаджимба решил уйти в отставку.