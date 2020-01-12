Президент Абхазии Рауль Хаджимба решил уйти в отставку

Абхазский президент Рауль Хаджимба сложил свои полномочия. Об этом заявил бывший премьер-министр Абхазии Сергей Шамба.

Как сообщает ТАСС, Шамба процитировал заявление президента, заявив, что президент принял решение уйти с должности «во имя сохранения стабильности в стране».

Вице-президент страны Аслан Барциц подтвердил его отставку и сообщил, что это произошло ради сохранения стабильности в Абхазии. По словам Барцица, президент подписал документ об отставке, «дабы не проливать крови».

Скорее всего, как отмечает ТАСС, временно исполняющим обязанности главы государства будет премьер-министр Абхазии. Окончательное решение вопроса будет оглашено после переговоров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парламент Абхазии проголосовал за отставку президента.