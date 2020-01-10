Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента

Абхазский парламент проголосовал за отставку главы республики Рауля Хаджимбы. Его отставки требуют протестующие, ранее ворвавшиеся в президентскую администрацию.

Как сообщает РИА Новости, протесты возле здания администрации президента начались в днем в четверг, 9 января. Протестующие начали громить здание: выбили стекла на окнах, выломали дверь и хотели попасть внутрь. Один из инициаторов митинга — Ахра Авидзба, который ранее призывал руководителя МВД Абхазии Гарри Аршбу уйти в отставку.

Позднее на сайте президента опубликовали заявление Рауля Хаджимбы, который отметил, что все органы госвласти Абхазии выполняют свои функции в штатном режиме, а силовики несут службу в усиленном режиме. Президент также призвал сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям. Он добавил, что в стране могут ввести чрезвычайное положение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Минска вновь вышли на протесты против интеграции с Россией.