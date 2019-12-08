Жители Минска вновь вышли на протесты против интеграции с Россией

Жители Минска вновь вышли на протесты против интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Правительство Белоруссии

В Минске местные жители второй день подряд выходят на несогласованный митинг белорусской оппозиции, которая выступает против интеграции Белоруссии с Россией.

По данным местных СМИ, протестующие скандируют лозунги «Никаких союзов с имперской Россией!», «Слава нации, нет интеграции!» и «Независимость!». Оппозиционные политики выступили с речью перед собравшимися. Участники митинга собрались на Октябрьской набережной и двинулись в сторону посольства РФ с целью передачи резолюции его сотрудникам. В документе содержится протест против глубокой интеграции с Россией.

Местная милиция призывает митингующих разойтись по домам и напоминает, что акция не была согласована с властями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев назвал интеграцию с Белоруссией непростой.

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