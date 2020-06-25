В Нижнем Новгороде потушили литературный музей Горького

Огонь охватил здание площадью в 500 квадратных метров.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем сообщает ТАСС. Все случилось этим вечером в Нижнем Новгороде – там вспыхнул литературный музей Горького во время реставрационных работ. Непонятно, что стало причиной инцидента. Огонь успел охватить 500 квадратных метров, на данный момент его удалось потушить. По предварительным данным, никто не пострадал – ближайшие дома тоже.

Глава города отметил, что местная администрация восстановит здание, построенное в конце 19 века. Для начала эксперты оценят масштаб проблемы, затем власти приступят к делу.

«Выносят люстры, здесь есть люстры в том числе 19 века, сейчас их пытаются спасти. Это муниципальное учреждение и реставрацией будет заниматься Нижний Новгород», — сообщил он.

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