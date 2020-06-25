Акинфеев прокомментировал поражение от «Зенита»

Он отметил, что сейчас уже ничего нельзя исправить и нужно двигаться вперед.

Об этом стало известно 25 июня. Обо всем вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал в эфире YouTube-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский». Он прокомментировал разгромный счет во время матча с «Зенитом». Голкипер отметил, что ему хотелось бы всегда показывать хороший результат, но иногда случаются поражения и ничего не остается как просто идти дальше. Акинфеев заявил, что карьера никогда не протекала гладко, зато за 17 лет удалось получить 20 титулов. Ему неприятно после поражения на поле, но ничего нельзя изменить.

Напоминаем, что матч между ЦСКА и «Зенитом» состоялся в рамках тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:4 в пользу петербургского клуба. После этого Акинфеев говорил, что думает о завершении карьеры.

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