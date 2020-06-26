Болельщики «Зенита» смогут побывать на «Газпром Арене» в режиме онлайн

Специально для этого на стадионе будет обустроена виртуальная трибуна.

Напомним, сегодня, 26 июня, на петербургском стадионе «Газпром Арена» пройдет домашний матч. В нем «Зенит» сойдется с «Крыльями Советов». В связи с ограничительными мерами, связанными с эпидемиологической обстановкой, попасть на игру лично смогут лишь некоторые фанаты команды города на Неве, а именно граждане, имеющие абонементы на нынешний игровой сезон. При этом, количество занятых мест на трибунах не должно превышать более 10% из возможных.

В связи с этим, на арене установят специальные экраны. За час до встречи команд, на официальных информационных ресурсах клуба появится ссылка. Пройдя по ней, зрители матча, предварительно установившие приложение Zoom, смогут появиться на экранах, используя свои веб-камеры. Некоторым везунчикам даже удастся попасть в телевизионную трансляцию матча. Чтобы увеличить такую вероятность, болельщикам советуют облачиться в фирменную вещи «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

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