Жители улицы Рубинштейна просят о внесении ограничений в работу летних кафе

Письмо составили члены общественной организации «Граждане улицы Рубинштейна». Оно было направлено губернатору Петербурга Александру Беглову и главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой.

Напомним, с 29 июня летние кафе смогут официально начать работу в культурной столице. Ранее действовали ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой. Данная ситуация не может не беспокоить жителей улицы Рубинштейна, которые постоянно испытывают дискомфорт из-за неудачного соседства с развлекательными общественными местами. Об этом сообщает Мойка78.

Члены организации предложили ограничить работу заведений до 22:00. При этом, вся выставленная мебель на улицу, должна быть убрана на ночь. Для соблюдения безопасности, в письме предложили увеличить ширину прохода для пешеходов до 3,5 метров.

Помимо этого, предлагается взять на контроль размер летних кафе, во избежания работы с нарушениями. Просят местные жители и то, чтобы предприниматели обеспечили допуск для граждан в санузлы. Естественно, с соблюдением всех норм безопасности.

Предложила организация и наделить полицию полномочиями составлять протоколы в случае нарушения тишины в ночное время. Для этого городу предлагается заключить соответствующее соглашение с МВД России.

Просят граждане и организовать патрули, которые бы обеспечивали выполнение всех требований на «ресторанных магистралях» города.

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