В Старой Ладоге хотят защитить курган Вещего Олега от туристов

В Старой Ладоге хотят защитить курган Вещего Олега от туристов
Курган Вещего Олега в Старой Ладоге. Фото: instagram.com/britsunalexey

В Волховском районе Ленинградской области планируют оградить курган Вещего Олега от туристов. Об этом рассказал глава Волховской администрации Алексей Брицун на своей странице в Instagram.

По его словам, туристы небрежно относятся к памятнику. Он отметил, что они позволяют себе ходить по монументу, что приводит к его медленному распаду.

В целях сохранения памятника планируется оградить его от туристов. Для этого предлагается сделать лестницу и смотровую площадку. Этот вопрос будет рассмотрен в комитете по культуре.

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