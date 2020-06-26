В Старой Ладоге хотят защитить курган Вещего Олега от туристов

В Волховском районе Ленинградской области планируют оградить курган Вещего Олега от туристов. Об этом рассказал глава Волховской администрации Алексей Брицун на своей странице в Instagram.

По его словам, туристы небрежно относятся к памятнику. Он отметил, что они позволяют себе ходить по монументу, что приводит к его медленному распаду.

В целях сохранения памятника планируется оградить его от туристов. Для этого предлагается сделать лестницу и смотровую площадку. Этот вопрос будет рассмотрен в комитете по культуре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.