В Курортном районе нашли три снаряда времен ВОВ

В Курортном районе Петербурга нашли две гранаты и часть снаряда времен Великой Отечественной войны.

Так, вечером 24 июня в поселке Репино у дома №455 обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны, сообщили в ГУ МЧС России по городу. В тот же день в Зеленогорске у дома №3 по Речному переулку нашли настоящую гранату.

На следующий день в поселке Белоостров у дома №6 по Тенистому переулку была найдена боевая часть снаряда времен войны. Силами Западного военного округа опасные предметы вывезли для дальнейшей утилизации.

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