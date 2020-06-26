С 28 июня открывается навигация по рекам и каналам Петербурга

На водных объектах и путях Петербурга с 28 июня начинается навигация. Решение одобрили на заседании Межведомственной транспортной рабочей группы при координационном совете по борьбе с распространением коронавируса.
Корабли вернутся в акваторию Невы, Малой Невы, Большой Невки, Средней Невки, Малой Невки, Мойки, Фонтанки, канала Грибоедова и других водоемов, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербургу.
Осуществляться навигация будет с соблюдением противоэпидемиологических мер. Соответствующий стандарт утвердил комитет по транспорту. Документ содержит требования к личной гигиене членов экипажей судов, организации питания, санитарной обработке и другие.
«Наш город безусловно является и столицей водного туризма нашей страны», — отметил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
По словам Корнеева, после снятия ограничений будут разработаны новые модные маршруты. Включить в них планируют Лахту, Севкабель Порт, Новую Голландию и стадион «Газпром Арена».
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