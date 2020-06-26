В «Пулково» проверили документы у кенгуру Беннеты и игрунки

В «Пулково» проверили документы у кенгуру Беннеты и игрунки
Очаровательная игрунка. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Животные прибыли в Петербург, чтобы стать подопечными Ленинградского зоопарка. Но для начала им пришлось пройти ветеринарный контроль. Звери прилетели из Ростова-на-Дону. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в четверг, 25 июня, проверили, была ли осуществлена перевозка согласно установленным правилам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К счастью, кенгуру по имени Беннетта и обезьянка игрунка оказались здоровы, а с их документами все было в порядке. В связи с этим, они продолжили свой путь в зверинец Северной столицы.

Стоит отметить, что Ленинградский зоопарк откроет свои двери для посетителей уже 29 июня. Ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса, постепенно начали снимать.

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В «Пулково» проверили документы у кенгуру Беннеты и игрунки