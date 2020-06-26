В Петербурге появились Ленинградский сквер и Гранитный мост

Сквер, мост и проезды в Петербурге получили названия. Фото: unsplash.com

Сквер, мост и проезды в Петербурге получили названия. Фото: unsplash.com

Безымянные проезды и дорожные сооружения Петербурга получили наименования. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Так, сквер на проспекте Стачек у дома 114 А получил название Ленинградский. Мост через реку Оккервиль по Гранитной улице будет именоваться Гранитным, Путепровод через Пискаревский проспект в створе проспекта Непокорённых и Шафировского проспекта — Ново-Шафировским. Тоннель под Морским каналом назвали Канонерским.

Проезд от Крутой улицы до Внутреннего кольца в Выборгском районе стал Внешним переулком.

Названия также получили ряд проездов в Петродворцовом районе. Теперь в Петергофе появились улицы Андрея Воскресенского, Дениса Долонского, Дениса Опарина, Дмитрия Соловьёва, Константина Сомова и Николая Филина.