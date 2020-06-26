В Петербурге появились Ленинградский сквер и Гранитный мост

Безымянные проезды и дорожные сооружения Петербурга получили наименования. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Так, сквер на проспекте Стачек у дома 114 А получил название Ленинградский. Мост через реку Оккервиль по Гранитной улице будет именоваться Гранитным, Путепровод через Пискаревский проспект в створе проспекта Непокорённых и Шафировского проспекта — Ново-Шафировским. Тоннель под Морским каналом назвали Канонерским.
Проезд от Крутой улицы до Внутреннего кольца в Выборгском районе стал Внешним переулком.
Названия также получили ряд проездов в Петродворцовом районе. Теперь в Петергофе появились улицы Андрея Воскресенского, Дениса Долонского, Дениса Опарина, Дмитрия Соловьёва, Константина Сомова и Николая Филина.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ряд застройщиков совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Подробнее об этом в материале «Субсидированная ставка от застройщиков: популярные вопросы».