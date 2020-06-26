Петербуржцы вновь смогут жениться в торжественном обстановке

Петербуржцы вновь смогут жениться в торжественном обстановке
Пандемия коронавируса, вероятно, негативно скажется на количестве сыгранных в Петербуре свадеб. Фото: pixabay.com

Ранее такой возможности брачующиеся были лишены из-за введенных властями ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции.

Уже с 29 июня, церемонии вновь смогут возобновиться и быть красочными. Но есть и нюанс — максимальное количество гостей должно составлять 10 человек. И в это число должны входить фотографы и граждане, занимающиеся видеосъемкой. Об этом сообщает пресс-служба комитета по записи актов гражданского состояния.

Стоит отметить, что в Москве заключать браки в привычном виде церемоний разрешили еще 23 июня. И это несмотря на то, что в столице ситуация с заболеваемости все-таки хуже, чем в городе на Неве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерске выявили фиктивный брак россиянки с мигрантом. В ходе проверки стало понятно, что ни о какой любви в союзе речи не идет. Мигранту просто необходимо было заполучить возможность продолжительно находиться в РФ.

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