Жители Финляндии переходят на овес и птицу

В Финляндии растет потребление птицы и зерновых. Пищевые привычки жителей страны по итогам 2019 года оценил Центр природных ресурсов.

По данным центра, среди финнов сохраняются пищевые тенденции, намеченные в прошлом десятилетии. Растет употребление птицы, особенно бройлера, овса, фруктов и овощей. Снижается спрос на молоко и молочную продукцию.

В 2019 году на одного жителя Финляндии в среднем пришлось 148 кг жидких молочных продуктов. В 2018 году этот показатель был равен 155, пишет yle.fi. Один финн также употребляет 80 кг мяса (81 кг в 2018 году), 81 кг зерна (79 кг в 2018), 12 кг яиц (12 кг в 2018), 66 кг фруктов (65 кг в 2018) и 66 кг овощей (64 кг в 2018).

Потребление зерновых в Финляндии растет за счет увеличения спроса на овес. За год на душу населения приходится 9,5 кг продуктов из овса. Употреблять их стали на 30% больше, чем в 2018 году.

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