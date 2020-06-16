Жители России начали экономить на еде из-за пандемии

Жители России начали экономить на еде из-за пандемии
В магазинах вырос спрос на товары низкого ценового сегмента. Фото: pixabay.com

Сокращение доходов у россиян привело к тому, что они стали чаще покупать продукты низкого ценового сегмента.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование компании Nielsen, во время пандемии коронавируса многие граждане России потеряли часть своих доходов и, в связи с этим, начали экономить на покупках.

По этой причине доля низкого ценового сегмента товаров повседневного спроса и продуктов питания выросла в мае до 17,7% по сравнению с среднегодовым значением 16,9%.

По мнению экспертов, это может привести к тому, что сети начнут развивать собственные торговые марки, поскольку потребителям стал важен не бренд, а низкая цена.

В магазинах зафиксирован рост спроса на мясную продукцию, чай, макароны, соки, майонеза и шоколадных конфет на развес.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в правительстве разработали план по восстановлению экономики и доходов россиян.

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