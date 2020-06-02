В правительстве разработали план по восстановлению экономики и доходов россиян

Российское правительство намерено вернуться к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года, а также обеспечить повышение реальных доходов граждан.
Для достижения этих показателей кабмин предложит президенту РФ Владимиру Путину принять новые меры поддержки.
Так, в частности, как сообщает РБК, правительство предложило с 1 января будущего года запустить «прямые выплаты» по больничным листам и по пособиям гражданам с детьми в рамках соцстрахования.
Для борьбы с «теневой» оплатой труда с октября планируется установить минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполный рабочий день на срок до трех месяцев. Также планируется стимулировать спрос с помощью госзакупок.
Рынок недвижимости получит поддержку в качестве снижения ипотечной ставки ниже 8%, а также 33 млрд рублей на завершение долгостроев. Отрасль туризма получит снижение ставки НДС до 7%.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для россиян старше 65 лет продлили электронные больничные.