В правительстве разработали план по восстановлению экономики и доходов россиян

В документе содержатся как уже реализуемые меры поддержки, так и новые. Фото: pixabay.com

В документе содержатся как уже реализуемые меры поддержки, так и новые. Фото: pixabay.com

Российское правительство намерено вернуться к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года, а также обеспечить повышение реальных доходов граждан.

Для достижения этих показателей кабмин предложит президенту РФ Владимиру Путину принять новые меры поддержки.

Так, в частности, как сообщает РБК, правительство предложило с 1 января будущего года запустить «прямые выплаты» по больничным листам и по пособиям гражданам с детьми в рамках соцстрахования.

Для борьбы с «теневой» оплатой труда с октября планируется установить минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполный рабочий день на срок до трех месяцев. Также планируется стимулировать спрос с помощью госзакупок.

Рынок недвижимости получит поддержку в качестве снижения ипотечной ставки ниже 8%, а также 33 млрд рублей на завершение долгостроев. Отрасль туризма получит снижение ставки НДС до 7%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для россиян старше 65 лет продлили электронные больничные.