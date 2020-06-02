Для россиян старше 65 лет продлили электронные больничные

Для россиян старше 65 лет продлили электронные больничные
Пожилые россияне могут получить электронный больничный с 1 по 11 июня. Фото: pixabay

Работающих пенсионеров старше 65 лет оставили на больничном в четвертый раз.

Российские власти продлили электронные больничные работающим гражданам до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы.

Как сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина, на выплаты могут рассчитывать граждане старше 65 лет, которые не могут работать из-за сложной ситуации с коронавирусом нового типа. Это не должны быть пенсионеры, переведенные на удаленную работу или находящиеся в отпуске. Также важно, чтобы гражданин действительно соблюдал все меры предосторожности, иначе его обяжут вернуть сумму ФСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 11 миллионов тестов на коронавирус.

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