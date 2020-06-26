Стали известны правила посещения Ленинградского зоопарка после карантина

Стали известны правила посещения Ленинградского зоопарка после карантина
Ленинградский зоопарк. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ленинградский зоопарк возобновит работу 29 июня. О правилах посещения и подготовке к открытию рассказала директор зоопарка Ирина Скиба.

По словам Скибы, в зоопарке действуют стандартные меры предосторожности — социальная дистанция, ношение масок и перчаток в закрытых помещениях. Большинство животных переехали в летние вольеры и сейчас обитают на улице, потому надеть маски придется только при посещении ихтиологического хозяйства. Там обитают рыбы, кораллы и другие беспозвоночные.

«Мы так счастливы, что у нас 29 начнется работа. Весь коллектив просто сегодня ликует. Ну и, конечно, у нас такая суматоха и паника», — рассказала Ирина Скиба в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург».

Зоопарк будет работать с 10 утра до 20 часов вечера. Кассы закрываются на час раньше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отменяют запрет на посещение парков, садов и скверов. Доступ туда разрешен с 28 июня.

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