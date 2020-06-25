С 28 июня в Петербурге открываются парки и детские площадки

С 28 июня в Петербурге открываются парки и детские площадки
Сквер на Среднеохтинском проспекте. Фото: Baltphoto/Павл Долганов

В Петербурге отменяют запрет на посещение парков и возобновляются торжественные регистрации браков. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

С 28 июня в городе разрешены посещение парков, садов, скверов, спортивных и детских площадок. Территории будут проходить ежедневную дезинфекцию. Аттракционы и другие объекты парков все еще закрыты. Прокат спортивного инвентаря и лодок разрешен, сообщает пресс-служба Смольного.

С 29 июня разрешают работу зоологических парков площадью более 5 га, возобновляется торжественная регистрация брака. По предварительной записи разрешаются услуги маникюра и педикюра.

«Кроме того, станут доступны услуги общественного питания исключительно в сезонных летних кафе и с использованием выносной уличной мебели», — уточнили в Смольном.

Работа их будет возобновлена только после получения уникального QR-кода. Он подтверждает готовность предприятий выполнять стандатры безопасной деятельности.

С 29 июня также открываются детские сады с малочисленными группами до 12 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парк 300-летия Петербурга в Приморском районе обнесли вторым забором.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
детские площадки новости спб парки регистрация брака снятие ограничений
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые опровергли миф о вреде медицинских масок
Детскую поликлинику в Петербурге оштрафовали на 100 тысяч за нехватку масок ...
Forbes составил рейтинг самых успешных молодых звезд России
Путин может обратиться к россиянам из-за Конституции
На Маршала Говорова до сентября ограничат движение транспорта
С 28 июня в Петербурге открываются парки и детские площадки
Петербуржец заплатит штраф 120 тысяч за взятку 15 тысяч полицейскому
Собчак сообщила, что упала и сломала нос