С 28 июня в Петербурге открываются парки и детские площадки

В Петербурге отменяют запрет на посещение парков и возобновляются торжественные регистрации браков. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

С 28 июня в городе разрешены посещение парков, садов, скверов, спортивных и детских площадок. Территории будут проходить ежедневную дезинфекцию. Аттракционы и другие объекты парков все еще закрыты. Прокат спортивного инвентаря и лодок разрешен, сообщает пресс-служба Смольного.

С 29 июня разрешают работу зоологических парков площадью более 5 га, возобновляется торжественная регистрация брака. По предварительной записи разрешаются услуги маникюра и педикюра.

«Кроме того, станут доступны услуги общественного питания исключительно в сезонных летних кафе и с использованием выносной уличной мебели», — уточнили в Смольном.

Работа их будет возобновлена только после получения уникального QR-кода. Он подтверждает готовность предприятий выполнять стандатры безопасной деятельности.

С 29 июня также открываются детские сады с малочисленными группами до 12 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парк 300-летия Петербурга в Приморском районе обнесли вторым забором.