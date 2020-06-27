В Тосненском районе подростки отобрали у мужчины пневматический пистолет

В Тосненском районе подростки отобрали у мужчины пневматический пистолет
Место происшествия в Никольском на улице Комсомольской. Фото: скриншот гугл карты

В Тосненском районе Ленобласти, городе Никольское компания подростков напала на подростков и отобрала у него пневматический пистолет с кобурой и четыре тысячи рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошёл на улице Комсомольской под утро 10 июня. Компания из 4-5 подростков ограбила мужчину, общая сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

По подозрению сотрудниками полиции был задержан подросток 1999 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении прохожего. Потерпевший остался без денег, документов и электронной сигареты.

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