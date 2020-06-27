В Тосненском районе подростки отобрали у мужчины пневматический пистолет

В Тосненском районе Ленобласти, городе Никольское компания подростков напала на подростков и отобрала у него пневматический пистолет с кобурой и четыре тысячи рублей.
Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошёл на улице Комсомольской под утро 10 июня. Компания из 4-5 подростков ограбила мужчину, общая сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.
По подозрению сотрудниками полиции был задержан подросток 1999 года рождения. Возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении прохожего. Потерпевший остался без денег, документов и электронной сигареты.