«Динамо» сыграет с ЦСКА основой

Московское «Динамо» выйдет на дерби с ЦСКА в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) основным составом. Об этом сообщается на странице бело-голубых в Twitter.

В команде команды Кирилла Новикова обнаружен очаг коронавирусной инфекции. Напомним, ранее коронавирусом заболели Клинтон Н’Жи и Себастьян Шиманьски.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 27 июня на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток просвистит в 19.00 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбольный клуб «Ростов» ушел на двухнедельный карантин. Причиной этого стали шесть случаев коронавируса среди спортсменов. Предполагаемых зараженных изолировали от основной команды.