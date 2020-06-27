«Алые паруса» ограничат продажу алкоголя в Петербурге

Корректировки в формате проведения мероприятия не изменили существующую традицию внесения запрета на продажу горячительных напитков в розницу.

Ежегодно на время проведения праздника выпускников «Алые паруса» все магазины более, чем на сутки, перестают реализовывать алкоголь. В этом году продажа будет ограничена с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня. Объявления об этом уже появились во многие магазинах Северной столицы.

Напомним, праздник состоится уже сегодня, 27 июня. К сожалению, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в этом году властями города было принято решено о проведении мероприятия в онлайн-формате. Посмотреть концерт и то, как проплывает знаменитый корабль, можно будет только по телевизору.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция не даст петербуржцам вживую увидеть «Алые паруса».