Названо число иностранцев, которые не вернулись на родину после ЧМ-2018

Некоторые туристы предпочли остаться в России.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем пишет «Коммерсант». Заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Евгений Иванов заявил, что некоторые болельщики спустя два года после окончания ЧМ-2018 не покинули территорию страны. Таковых насчитывается более двух тысяч человек – они прибыли в Россию без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира и по сути считаются нелегальными мигрантами.

Их собираются разыскивать всеми возможными способами. Напоминаем, что чемпионат принимали в 11 российских городах. В общей сложности матчи посетили более трех миллионов человек. Победителем стала Франция, второе место досталось Хорватии, третье – Бельгии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Федор Смолов забил гол «Барселоне».