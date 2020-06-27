Федор Смолов забил гол «Барселоне»

Федор Смолов забил гол &#171;Барселоне&#187;
Федор Смолов Фото: Twitter

Сегодня, 27 июня, состоялся футбольный матч между командами «Сельты» и «Барселоны». Игра прошла в рамках 32-тура Испании по футболу. Встреча закончилась со счетом 2:2. Отличился игрок сборной России Федор Смолов. Ему удалось поразить ворота соперника на 50 минуте матча. Помимо него, каталонцам смог забить Яго Аспас на 88 минуте. Два гола в ворота «Сельты» забил Луис Суарес.

Twitter сборной России уже отреагировал на гол Смолова. В посте был представлен список дел с галочками. Всего в списке написано два пункта «Забить «Реалу» и «Забить «Барселоне».

Напомним, ранее Смолов смог забить Реал-Мадриду. Всего за «Сельту» футболист отыграл 11 матчей. В клуб игрок перешел из «Локомотива» на правах аренды ещё зимой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболист Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина.

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