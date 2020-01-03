Футболист Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» 29-летний Федор Смолов раскрыл тайну своих отношений. Он встречается с 17-летней внучкой Ельцина.

Спортсмен опубликовал фотографию с новой пассией в своем официальном Instagram-аккаунте в пятницу, 3 января. Его девушка — 17-летняя Мария Юмашева, внучка первого президента России Бориса Ельцина. Вместе с ней и еще двумя друзьями Смолов отдыхает на острове Сент-Барт.

На одной из фотографии пара запечатлена в компании, а на другой — Мария обнимает Федора с явно не дружеским подтекстом. Снимки возмутили подписчиков футболиста. «Это перебор», — считают интернет-пользователи. Правда, находятся и те, которые считают, что отношения это «личное дело каждого».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшая жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова снялась в откровенной фотосессии в ванной.