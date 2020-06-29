Петербуржца насмерть сбил поезд на Дивенской

Петербуржца насмерть сбил поезд на Дивенской
Житель Петербурга попал под поезд. Фото: pixabay.com

В Гатчинском районе Ленинградской области скончался 45-летний житель Петербурга. Мужчина попал под поезд, когда переходил железнодорожные пути.

Сообщение о травмировании на путях поступило вечером 28 июня. Инцидент произошел на железнодорожной станции Дивенская Гатчинского района.

По предварительным данным, мужчина решил перейти дорогу перед движущимся электропоездом. Состав следовал со станции Санкт-Петербург-Псков. Избежать наезда не удалось. От полученных травм петербуржец скончался.

«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 53-летняя женщина попала под поезд на станции «Пригородная» в Ленинградской области.

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Петербуржца насмерть сбил поезд на Дивенской