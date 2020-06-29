Московский онлайн-ритейлер «Утконос» осенью придет в Петербург

Продовольственный онлайн-ритейлер «Утконос» планирует выход на рынок Петербурга. Начать работу в городе компания рассчитывает этой осенью.

Для запуска ритейлер арендовал у ГК «Интертерминал» около 9 тыс. кв. метров складских помещений на Кубинской улице, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Представители «Утконоса» планы по выходу на петербургский рынок подтвердили.

Московская компания «Утконос» первой в России запустила интернет-продажу продуктов питания. Ритейлер работает в Москве, Московской области, Туле, Твери и Калуге. В ассортименте компании более 40 тыс. товаров. Владельцем «Утконоса» является «Севергрупп» Алексея Мордашова, которому также принадлежит 41,9% акций петербургской торговой сети «Лента».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сеть супермаркетов «Лента» открыла две новые точки в Петербурге. Магазины начали работу в бывших помещениях SPAR.