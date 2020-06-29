Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре и грозах во вторник

Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре и грозах во вторник
Гроза. Фото: unsplash

Во вторник, 30 июня, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем пройдут дожди и прогремят грозы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью ветер будет дуть с юго-востока, а днем с юго-запада. Жителей Ленобласти предупреждают, что их могут настичь сильные порывы ветра, поэтому следует соблюдать осторожность: не находится рядом с шаткими конструкциями и деревьями.

Ночью столбики термометров покажут +12…+17 , днем воздух прогреется +18 …+23 градуса тепла, местами ожидается +26.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

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