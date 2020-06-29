Учредитель «Фонтанки» проиграл суд «Морской спасательной службе»

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области встал на сторону ФГБУ «Морская спасательная служба» в споре с учредителем «Фонтанки.ру». Учреждение смогло доказать, что ряд фактов, опубликованных на сайте издания, не соответствует действительности.

Как сообщает АБН, в декабре на сайте «Фонтанки» вышел текст «Сам себе спасатель. Петербургские портовики восстали против монополии «Морской спасательной службы». Некоторая информация оттуда порочила учреждение и, как подтвердил суд, являлась недостоверной.

Так, Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ не предъявляло обвинение в хищении бюджетных денег при заключении контракта коммерческой организацией руководителю «Морспасслужбы».

Балтийский филиал ФГБУ «Морпасслужба» не получал в 2017 году 200 млн рублей от петербургских стивидоров.

Суд также установил, что «Морпасслужба» — не государственный орган и не имеет полномочий обязать кого-либо оплатить ликвидацию разлива нефтепродуктов. АО «Петербургский нефтяной терминал» в свою очередь не является зависимой от учреждения организацией.

Также подтверждено, что «Морпасслужба» — не монополист на рынке услуг по несению готовности к ликвидации разливов нефтепродуктов в портах Петербурга.

Решением суда учредитель «Фонтанки.ру» должен принести извинения ФГБУ «Морспасслужба» и его руководителю. На сайте издания должно быть опубликовано опровержение.

Решение суда может быть обжаловано.