В Коломне установят памятник Александру Блоку

К 140-летию со дня рождения поэта Александра Блока в Коломне установят памятник. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства в понедельник, 29 июня.

«Великие поэты и писатели, композиторы и художники, архитекторы прославили наш город. Александра Блока часто называют самыми петербургским поэтом», — отметил Беглов.

Монумент появится на бульваре рядом с Музеем-квартирой Александра Блока. Данный участок внесли в перечень территорий, на которых разрешено устанавливать памятники. Соответствующие поправки в закон о границах охраняемых зон одобрило правительство Петербурга.

Поэт и писатель Александр Блок родился 16 (28) ноября в Петербурге. Считается одним из главных представителей русского символизма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге установят памятник медработникам, борющимся с коронавирусом.