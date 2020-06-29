На Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП с автобусом: пострадали три пассажира

В понедельник, 29 июня, около 12 часов дня, возле дома №129 по Ленинскому проспекту в Санкт-Петербурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: есть пострадавшие.

Об инциденте оперативно сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по городу. На проезжей части столкнулись «Киа Рио» и большой автобус «Волгабас» №130. По информации правоохранительных органов, иномарка совершала поворот направо, находясь во втором ряду. Это стало причиной столкновения с общественным транспортом, который совершал аналогичный маневр, но находился в крайнем правом ряду.

Пострадали две женщины, 48 и 57 лет, а также 16-летний молодой человек, находившиеся в салоне автобуса. Они получили травмы средней степени тяжести. О состоянии водителей машины и автобуса ничего неизвестно. Сотрудники полиции разбираются в произошедшем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с фурой на въезде в Парголово спровоцировало пробку.