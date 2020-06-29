Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения пандемии COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число зараженных новым коронавирусом превысило 10 млн человек, погибших — полмиллиона.

Глава ВОЗ отметил, что возвращение экономической и социальной активности стран нередко приводит если не к повторной вспышке, то значительному росту новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Гебрейесус также подчеркнул, что опасному заболеванию «еще есть, где развернуться» и сложная эпидемиологическая ситуация далека от завершения. Он также объяснил, что в планетарном масштабе пандемия продолжает ускоряться, пишет РИА Новости.

Напомним, что коронавирус COVID-19 бушует во всем мире уже более полугода. Местом зарождения неизученной инфекции считают китайский город Ухань. В России по официальным данным с начала пандемии подтверждено более 640 тысяч случаев заражения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили еще 219 пациентов с COVID-19.