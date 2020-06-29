На улице Летчика Паршина ДТП: пострадал мотоциклист

С серьезными травмами в больницу госпитализировали 22-летнего молодого человека.

Транспортное происшествие произошло сегодня, 29 июня, в Приморском районе. Водитель передвигался по дороге на мотоцикле по улице Летчика Паршина, но не справился с управлением. В результате этого, молодой человек упал со своего транспорта марки Kawasaki и наехал на бордюр. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

К сожалению, ранения водитель получил весьма серьезные. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Причины и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов. Проверка уже начата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП с автобусом: пострадали три пассажира.