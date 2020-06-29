ФК «Сочи» не станет применять санкции к Кокорину за посещение дня рождения

Футбольный клуб решил не наказывать спортсмена за встречу с друзьями в период эпидемии коронавирусной инфекции.

О том, что Кокорин посетил день рождения, накануне стало известно в социальных сетях. Но никаких последствий из-за этого не будет. Санкции применять к футболисту не собирается и «Зенит», который отправил его в «Сочи» на правах аренды. Об этом сообщает Metaratings.

Известно, что нападающий после мероприятия сдал анализ на коронавирус. После того, как выяснилось, что Кокорин здоров, он был допущен до тренировок. Уже 1 июля состоится встреча «Сочи» и «Динамо». Матч будет домашним.

Напомним, совсем недавно «Зенит» объявил, что применит штрафные санкции и дисциплинарное наказания в сторону Сердара Азмуна. Руководство клуба возмутила его прогулка с игроком команды «Крыльев Советов». Сафа Хаади выложил их совместную фотографию в свой профиль Instagram.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» оштрафует Азмуна из-за объятий в коронавирус.