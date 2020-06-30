Актер из «Сладкой жизни» рассказал, как снимаются интимные сцены

Если в кадре картина выглядит красиво и возбуждающе, то во время съемок все совсем не так.

Актер Никита Панфилов играет любимца женщин в сериале ТНТ «Сладкая жизнь». Из-за этого его персонаж зачастую предстает перед зрителями в голом виде. Только, если на экране видна уже готовая картинка, где герой находится в помещении один, то во время съемок рядом могут присутствовать около 50 участников съемочной площадки. Об этом Панфилов рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Постельные сцены снимают с помощью специальных приспособлений. То, что у мужчины ниже пояса, просто не показывают, а девушкам закрывают специальной накладкой, работающей по принципу скотча, которым заклеиваются нужные места.

Во время съемок интимные части актрисы не видны, а вот в готовом кадре все выглядит по-другому. И сам съемочных процесс достаточно «чопорен и завуалирован» сам по себе. Так что, актеры в постельных сценах максимально стараются изобразить возбуждение, используя все свое мастерство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у актрисы сериала «Сладкая жизнь» похитили бриллиант за 12 млн рублей.